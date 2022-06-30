Times Meydanı’na 15 Temmuz şehitleri için 251 çift ayakkabı

ABD'DE faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği 251 Türk vatandaşını hatırlatmak için aynı sayıda çift ayakkabıyı New York'un dünyaca ünlü turistik mekanı Times Meydanı'nda sergiledi. Bilgilendirme için dağıtılan bildiride, "Burada gördüğünüz ayakkabılar, o gece hayatını kaybeden erkek, kadın, çocuk ve yaşlıların giydiği ayakkabıların simgesidir. O kader gecesinde, Türkiye'de özgürlük ve demokrasiyi savunan yiğit ruhları anıyor, ailelerine başsağlığı ve dayanışma diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bildiride ayrıca "Burada gördüğünüz ayakkabıların her bir çifti demokrasi uğruna 'son yürüyüşünü' yapmış bir kahramanı temsil ediyor" ifadesi kullanıldı.

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