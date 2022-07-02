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Rus güçleri bu kez bir apartmanı vurdu

2.7.2022

Rus güçleri bu kez bir apartmanı vurdu
Rusya, uluslar arası arenada alınan tüm kararlara ve çabalara rağmen Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi'de 9 katlı bir bina ile konaklama tesisini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre 9 katlı binada 16, konaklama tesisinde 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi de yaralandı. Saldırıda binanın bir kısmının yıkıldığı belirtildi.
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