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Haberler Dış Haberler Hollandalı bankadan köle ticareti özrü geldi

Hollandalı bankadan köle ticareti özrü geldi

3.7.2022

Hollandalı bankadan köle ticareti özrü geldi

HOLLANDALI De Nederlandsche Bank, kurumun kuruluşu ve geçmişindeki köle ticareti faaliyetleri sebebiyle özür diledi. Hollanda Ulusal Kölelik Tarihi Anıtı önünde kölelik sisteminin kaldırılışının yıl dönümünde yapılan törene katılan bankanın CEO'su Klaas Knot, "Kölelik sisteminin kurbanlarına ve ailelerine özürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Knot, "Hollanda, Surinam, Karayip Denizi'ndeki Bonaire, Aruba, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius ve Saba adalarında köleleştirilen ve hala acılarını çekenlerden özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

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