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İran’da 3 büyük depremde 5 ölü, 44 kişi yaralandı

3.7.2022

İran’da 3 büyük depremde 5 ölü, 44 kişi yaralandı
İRAN'IN güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirlerinde gece 6.3, 6.1 ve 6.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "3 büyük depremde şu ana kadar maalesef 5 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Yaralılar helikopterler ile bölgede bulunan hastanelere sevk edildi" dedi. Tüm yardım ekipleri deprem bölgesine gönderilirken, Hürmüzgan eyaletindeki 6.3 ve 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından 25'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.
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