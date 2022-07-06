Finlandiya ve İsveç ‘davetli’ statüsünde

NATO Büyükelçileri, Finlandiya ve İsveç için 'Katılım Protokolleri'ni dün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin huzurunda Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda imzaladı. İmza töreninin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları Linde ve Haavisto ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO'DAN konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Geçen hafta Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakat anlaşmasının ardından Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya davet etmeyi kabul ettiler. Bugün, onay sürecinin başladığını gösteren Katılım Protokolleri imzalandı" denildi. Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç 'davetli' statüsüne sahip olacak ve tartışmalarımıza katılacak" dedi.

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