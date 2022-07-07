Miçotakis ateşle oynuyor

LOZAN Antlaşması'na ihlal ederek Ege adalarını silahlandıran Yunanistan, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunan ordusu son olarak Kuşadası'na 22 kilometre uzaklıktaki Sisam Adası'na çıkarma yaparak tatbikat başlattı. Askerler, tank ve zırhlı araçlarla adada atışlar yaptı. Güvenlik ve terör uzmanı Erhan Çalışkan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'nin teşviki ile oynadığı kumardan vazgeçmediğini belirterek şunları söyledi: Madrid'de geçtiğimiz hafta yapılan NATO zirvesinde ortada kalan Miçotakis, Başkan Erdoğan'dan yediği politik hezimetin kendi ülkesinde yarattığı baskıyı ortadan kaldırmak için adeta ateşle oynuyor ama farkında değil. Kendisini diplomatik olarak uyardık ancak ısrarlı bir şekilde ABD desteği ile ateşle oynamaya devam ediyor" dedi.

ABD'NİN OYUNCAĞI

GÜVENLİK ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ise Miçotakis'in ABD'nin oyuncağı olmaya devam ettiğini ve PKK yerine Yunanistan'ı kullandığını ileri sürerek, "Bu ülke ateşle oynayana haddini bildirir. Miçotakis'i Yunanistan'ın ve Türkiye'nin tarihine bakarak hareket etmeye davet ediyorum" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL