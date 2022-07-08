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Boris Johnson baskılara direnemeyip istifa etti

8.7.2022

Boris Johnson baskılara direnemeyip istifa etti

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini ancak yeni lider gelene kadar göreve devam edeceğini duyurdu. İngiltere'de art arda gelen istifaların ardından dün basın toplantısı düzenleyen Johnson, başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Johnson, "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" dedi.

Johnson, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady'le yeni liderin seçim sürecinin şimdi başlaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek bu sürecin gelecek hafta duyurulacağını bildirdi.

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