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Kral Selman'dan net mesaj: Aramızı bozamazlar

8.7.2022

Kral Selman’dan net mesaj: Aramızı bozamazlar
TÜRKİYE ve Suudi Arabistan ilişkilerinin olumlu seyri, Kral Selman bin Abdulaziz'in kraliyet emirlerine de tesir etti. 14 kraliyet emri yayınlayan Selman bin Abdülaziz, iki ülke arasında gerginlik olduğu iddialarını bıçak gibi kesti. Selman bin Abdülaziz, kraliyet emrinde "Ben ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak" dedi. Kral Selman bin Abdülaziz'in ifadeleri, dış basında da geniş yer buldu. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik art arda gönderilen olumlu mesajlarla, ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması ve iki ülke arasında yatırımların artması bekleniyor.
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