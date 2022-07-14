ABD’yi ayağa kaldıran görüntüler

ABD'NİN Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yeni görüntüleri, ülkeyi ayağa kaldırdı. Görüntülerde 18 yaşındaki saldırgan Salvador Rolando Ramos okul önünde kaza yapıp 2 kişiye ateş açtıktan sonra okuldan içeri girdiğinde saat 11.33'ü gösteriyor. 11.35'te ise polisler olay yerine geliyor. Saldırgan sınıflarda ardı ardına ateş açarken, ağır silahlı ve can yelekli polisler ise olaya müdahale etmek yerine 77 dakika boyunca okulun koridorunda bekliyor.

GÖRÜNTÜLERİN ardından sosyal medyada binlerce kişi polisi eleştirdi. Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timlerin beklediğini söylemişti. Bu yaşananlardan sorumlu tutulan Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.