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Biden: Orta Doğu’dan asla çekip gitmeyeceğiz

17.7.2022

Biden: Orta Doğu’dan asla çekip gitmeyeceğiz
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Orta Doğu'da aktif bir ortak olmayı sürdüreceğini belirterek, "Asla çekip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız" dedi. Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katıldığı 'Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ndeki konuşmasında; Rusya, Çin ve İran'ı hedef alarak, "Dünyada ve Orta Doğu'daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz" dedi. Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde baskılarını artırdığını, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız bir savaşı sürdürdüğünü, İran'ın ise Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Biden, "Meydanı onlara bırakmayacağız" dedi.
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