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Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını söndürüyor

17.7.2022

Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını söndürüyor
AVRUPALI liderler bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya bir yandan da Rus gazına kış aylarına kadar alternatif bulmaya odaklandı. Avrupa'da birçok lider, halkına enerjide tasarruf çağrısı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vatandaşlara 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken, şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti. Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.
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