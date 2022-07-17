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İsveç’te skandal iddia

FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye’ye iadesi durduruldu

17.7.2022

İsveç’te skandal iddia
İSVEÇ'TE yayın yapan Dagens Juridik gazetesi, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenen 48 yaşındaki bir örgüt üyesinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğunu iddia etti. İadesi istenen kişinin FETÖ'nün sözde Afganistan imamı olduğu ifade edilen haberde, söz konusu kişinin bylock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği aktarıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ifade etti.
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