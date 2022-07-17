Tahran’da kritik zirve Salı günü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Salı günü Tahran'da gerçekleştirilecek 3'lü zirve için İran'a gidecek. Başkan Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılacak zirvede önemli konular konuşulacak. Zirvede Türkiye'nin olası Suriye operasyonu olmak üzere, tahıl koridoru, Rusya- Ukrayna savaşı ve Afganistan'dan göç dalgası gibi birçok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor.

SURİYE OPERASYONU VAR

TÜRKİYE için zirvenin en önemli konu başlığı Suriye'ye düzenlenecek askeri operasyon olacak. Başkan Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin kararlı olduğunu ve terörle mücadele çerçevesinde bölgeye operasyonun yapılmasının şart olduğunu bir kez daha ifade edecek. Halihazırda İran, Türkiye'nin bu operasyonu gerçekleştirmesine sıcak bakmayan ülkeler arasında bulunuyor. Bu konuda Rusya'nın da bir arabulucu rolü üstlenebileceği ifade ediliyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ OLABİLİR

BUNUN yanı sıra, Körfez ülkelerinin ABD ile iş birliği içerisinde olması ve İran'ın ABD ambargosu altında kalması da üçlü zirvede yer alacak konu başlıkları arasında. Bu sıkıntılar nedeniyle İran için Türkiye ve Rusya büyük önem taşıyor. Zirvenin ardından üç ülke arasında yeni iş birlikleri doğabileceği de ifade ediliyor.