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Haberler Dış Haberler Las Vegas Havalimanı’nda 2 uçak havada çarpıştı

Las Vegas Havalimanı’nda 2 uçak havada çarpıştı

19.7.2022

Las Vegas Havalimanı’nda 2 uçak havada çarpıştı
ABD'NİN Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi. 22 yaşındaki saldırganın AVM'deki silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilirken, hayatını kaybedenlerden birinin 12 yaşında bir kız çocuğu olduğu ifade edildi
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