Zelenskiy iki ismi vatana ihanetten görevden aldı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna Güvenlik Servisi ile birlikte Ukrayna Soruşturma Bürosu Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki SBU Ana Müdürlüğü'nün eski başkanının gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişinin vatana ihanet suçunu işlediğini ifade eden Zelenskiy, "Ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova da görevden alındı. Vatana ihanet ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin 651 ceza davası kaydedildi. 198 davada ilgili kişilere suçlamada bulunuldu" açıklamasını yaptı.