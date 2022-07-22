Avrupa’daki yangınlar Slovenya’yı da vurdu

AVRUPA'DA etkili olan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın ardından Orta Avrupa ülkesi Slovenya'nın batısında da orman yangınları çıktı. Yaklaşık 600 itfaiyeci, söndürme uçakları ve helikopterler pazar gününden bu yana alevlerle mücadele ediyor. İtalya sınırında yer alan Krast'taki yangın nedeniyle Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu ve Nova Vas köyleri tahliye edildi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağrıldı.

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