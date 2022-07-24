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400 kadar Rus casusu Avrupa’dan sınır dışı ettik

24.7.2022

400 kadar Rus casusu Avrupa’dan sınır dışı ettik
İNGİLTERE Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casusun sınır dışı edildiğini belirtti. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya'nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi. Putin'in planının Zelenskiy'i yönetimden düşürmek, Kiev'i ele geçirmek ve NATO ittifakı içinde ayrılık yaratmak olduğunu da belirten Moore, "Bu hedefler gerçekleşmekten uzak. Rusya yaklaşık 15 bin askerini kaybetti" ifadelerini kullandı.
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