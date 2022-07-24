ABD Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyeceğini söyledi. Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Sullivan, ABD ordusunun lojistik kapasitesine uygun şekilde silah yardımı yapıldığını ve eleştirileri kabul etmediğini savundu. Sullivan, ABD'nin menzili 300 kilometreyi bulan Kara Kuvvetleri Taktik Muharebe Füzelerini (ATACM) Ukrayna'ya vermeyeceklerini belirterek, "Başkan, üçüncü dünya savaşına yol açacak şartlara neden olmamak gerektiğine inanıyor" dedi. Pentagon yetkilileri, daha önce bu konuda gelecekte değerlendirme yapabileceklerini ifade etmişti. Ancak Sullivan bu yardıma kapıları tamamen kapatmış oldu.

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