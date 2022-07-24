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İran’da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 20 ölü

Yüzlerce ev ve arabanın sular altında kaldığı felaketin ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

24.7.2022

İran’da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 20 ölü
İRAN'IN Fars eyaletindeki İstehban ve Darab kentlerindeki yoğun yağışların ardından sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, bölgede sel sularına kapılan 23 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam 55 kişinin selden kurtarıldığı açıklanırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Fars Eyaleti Kızılay Başkanı Hüseyin Dervişi, sel bölgelerine 22 arama kurtarma ekibi gönderdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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