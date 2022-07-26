Osmanlı’dan bu yana ilk kez bu kadar etkili

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dış politikası, övgü toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tahıl koridorunun açılması için İstanbul'da imzaların atılmasının ardından takdir toplayan Türkiye, bu kez İngiltere'den Orta Doğu övgüsü aldı. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin Suriye'de sivillerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunun altını çizdi.

OPERASYON VURGUSU

Haberde görüşüne yer verilen üst düzey bir Türk yetkili, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın Suriye'nin dokusunu değiştirmeye çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki mevcut varlığının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana en büyük ayak izi olduğu ifade edilerek, Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin aktif olduğu hatırlatılan yazıda ayrıca muhaliflerin kontrolündeki bölgede Türkiye'nin önemli bir varlığa sahip olduğu belirtildi. Burada Suriyeli çocukların Türkçe öğrendiği, TL'nin kullanıldığı, birçok hizmetin Türk görevliler tarafından sağlandığı ve yerel işçilerin maaşlarının Türkiye tarafından ödendiği kaydedildi. Financial Times'a konuşan 26 yaşındaki Esma adındaki Suriyeli bir kadın da, "Türkiye bizim için tek seçenek. Türkiye'nin ayrılması bölgede korkuya yol açar. O zaman Rusya ve Esad gelir" diye konuştu.