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Teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

26.7.2022

Teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
TÜRKİYE sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK'lı teröristler, dün sabah saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu. Harekete geçen SMO mensupları, Tel Rıfat'ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü. Çatışmada kayıplar veren YPG/PKK'lı teröristler bölgeden çekilmek zorunda kaldı.
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