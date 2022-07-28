ABD ve Rusya sözlerini tutmadı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında ABD ve Rusya'nın Suriye'de verdiği sözleri tutmadığını, olası operasyonun yakın olduğunu belirtti. Çavuşoğlu açıklamasında, "Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedi. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar birçok yerde de ABD silah desteğini devam ettiriyor. Daha önceki operasyonların nedeni sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

'SİZ YAPAMAZSANIZ BİZ YAPARIZ'

TERÖRİSTLERİ bölgeden beraber temizleme teklifi yaptıklarını da aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Beraber yapalım diyoruz, siz de yapamayacaksanız biz bunu yapmak zorundayız. Irak'ta terör örgütleri çok etkin ve Irak yönetimi terör örgütlerine etkin bir mücadele yürütemiyor, bize karşı provokasyonlarının nedeni bu" dedi.