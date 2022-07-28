“ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürdüler”

ABD'NİN eski Başkanı Donald Trump, 2 yıl aranın ardından başkent Washington'a geldi. Eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen zirveye katılan Trump, açılış konuşmasını yaptı. Kendi yönetimi zamanında ABD'ye dünya çapında saygı duyulduğunu aktaran Trump, "Şimdi ABD kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü. Şehirler gerçek savaş bölgeleri gibi. Ebeveynler çocuklarının vurulmasından endişe ediyor. Böyle bir dönem hiç olmadı" diye konuştu.

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