“Rusya Avrupa ülkelerine karşı fiyat terörü uyguluyor”

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında son gelişmeleri değerlendirdi. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyleyen Zelenskiy, "Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artış, Rusya'ya yaptırımları genişletmek için yeterli bir neden. Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından görülüyor" dedi. Zelenskiy, savaşta 40 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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