  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler “Rusya Avrupa ülkelerine karşı fiyat terörü uyguluyor”

Rusya Avrupa ülkelerine karşı fiyat terörü uyguluyor”

28.7.2022

“Rusya Avrupa ülkelerine karşı fiyat terörü uyguluyor”
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında son gelişmeleri değerlendirdi. İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararını olumlu karşıladığını söyleyen Zelenskiy, "Avrupa pazarında gaz fiyatlarında bin metreküp başına 2 bin doların üzerinde artış, Rusya'ya yaptırımları genişletmek için yeterli bir neden. Rusya'nın Avrupa'ya karşı kasıtlı bir fiyat terörü olduğu herkes tarafından görülüyor" dedi. Zelenskiy, savaşta 40 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA