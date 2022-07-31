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Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge’yi bastı: 125 yaralı

31.7.2022

Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge’yi bastı: 125 yaralı
IRAK'IN başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girdi. Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı. Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale etti. Müdahalelerde 125 kişi yaralandı.
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