Fransız parlamenterler Erdoğan’ı hedef aldı

AVRUPA'DA terör örgütü sempatizanı ülkelerin Türkiye düşmanlığı da sürüyor. Bu ülkelerin başında gelen Fransa'da, Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayımladı.

'KÜRT MÜTTEFİK' DEDİLER

"ERDOĞAN'IN savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını ifade etti.

"BATILI ülkeler Türk ordusunu durdurmalı" çağrısında bulunan bildiride "Kürt müttefiklerimize (PKK/PYD) bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

LE Journal du Dimanche gazetesinde yayınlanan bildiride, "Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir.

KÜRT savaşçılarının DEAŞ'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri yer aldı.