Kosova-Sırbistan hattında gerginlik

KOSOVA'DA hükümetin "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu" kararı almasının ardından Kosova ile bu ülkede çok sayıda vatandaşı yaşayan Sırbistan arasında çıkan gerilim dün zirve yaptı. Sırbistan vatandaşlarına karşı kimlik belgesini tanımama kararının yürürlüğe girecek olması, Sırpların çoğunlukla olduğu Kosova'nın kuzeyinde tansiyonun tırmanmasına neden oldu. Sırpların şehir merkezinde toplanması için çalan sirenlerin ardından sınır kapıları kapatıldı, Sırplar kuzeydeki yollara barikat kurdu. Kosova polis güçleri kuzeye hareket ederken, bölgede gergin saatler yaşandı.

KARAR 1 AY ERTELENDİ

NATO'NUN ülkedeki barış gücü KFOR, istikrarın tehdit edilmesi halinde Kosova'nın kuzeyine müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ardından tartışmalı kararın 1 ay ertelendiği açıklandı. Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi mütekabiliyet kararının uygulanmasının 1 Eylül tarihine kadar ertelendiği duyuruldu. Öte yandan, NATO'dan taraflara diyalog çağrısı da yapıldı.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.