PKK’nın sözde kurul üyesi Arman da etkisiz bırakıldı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-YPG'nin sözde Suriye/ Ayn El Arap (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi Erhan Arman'ı, düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. 2012 yılında PKK'ya katılırken yakalandıktan sonra serbest bırakılan 'Berxwedan Muş' kod adlı Erhan Arman, 2013 yılında Muş kırsalından örgüte katılım sağladı.

Yurt içinde çok sayıda eyleme katılan Arman, Ayn El Arap'ta örgüte eleman temini çalışmaları yürüttü. 2019 yılında ise eyaletin sözde Yürütme Kurulu'na yönetici olarak getirilen Arman, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planlamıştı.