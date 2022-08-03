ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan’da

RUSYA-UKRAYNA savaşının etkileri sürerken, dünya yeni bir krize daha merhaba dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in müdahale tehdidine rağmen Tayvan'ı ziyaret etti. Pelosi'nin bu hamlesi, bölgedeki gerilimin zirve yapmasına neden oldu. Tayvan'ı ayrı bir ülke olarak tanımayan Çin, böyle bir ziyaretin 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında bulunmuş, Tayvan Boğazı'nda bir dizi askeri tatbikat ilan etmişti. Pelosi'nin uçağının Tayvan'a indiği sıralarda Çin savaş uçakları da havalandı ve Çin ana karası ile Tayvan adası arasındaki boğazda uçuş yaptı. Pelosi ilk açıklamasında, "ABD'nin Tayvan dayanışması her zamankinden daha değerli. Bu ziyaret hiçbir şekilde Tayvan politikamızla çelişmiyor" dedi. Öte yandan, uçak gemisi USS Ronald Reagan da dahil olmak üzere 4 ABD savaş gemisi de Tayvan'ın doğusundaki sularda konuşlandırıldı.

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