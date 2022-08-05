Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı

ÇİN'İN tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken, Çin verdiği sözü tuttu ve dün sabah harekete geçti. Çin ordusu, daha önce açıklandığı gibi Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikata başladı. Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor. Tatbikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor

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