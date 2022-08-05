Fransız bakandan skandal açıklama

FRANSA Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısının kabulünden önce meclisteki görüşmeler sırasında konuşma yaptı.

Colonna, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu sürecine atıfta bulunarak, "üçlü muhtıra" için "Memorandum Ankara'nın çekincelerini kaldırmaya faydalı olmakla birlikte hiçbir şekilde NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez" dedi. PKK'nın Avrupa Birliği'nin hazırladığı terör listesinde yer aldığını hatırlatan Colonna, Fransa'nın "Irak/ Suriye'yi DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını" da kaydetti.

ELLERİNDE PAÇAVRALARLA BOYKOT ÇAĞRISI YAPTILAR

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi. Terör örgütü YPG/ PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.

BİR SENATÖR 'HAYIR' OYU VERDİ

ABD Senatosu'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında düzenlenen oylama ezici üstünlükle sonuçlandı. Senatörlerden 95'i, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul eden 'evet' oyunu kullanırken; tek hayır oyu Missouri Senatörü Josh Hawley'den geldi.

HAWLEY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun genişlemesinin ABD'nin güvenliğini artırmayacağını belirterek, "Önceliğimiz dışarıda Çin'e karşı mücadele etmek ve içeride sınırlarımızı korumak olmalıdır. İkisine birden öncelik veremeyiz" diye konuştu.