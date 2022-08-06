“Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyiz’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore'yi ziyaret ettikten sonra Asya turunun son durağı olan Japonya'ya geldi. Pelosi, Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Tayvan ziyaretinin önemine değinen Pelosi, "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi. Bölgede tatbikat yapan Çin ordusunun attığı füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine isabet ettiğini hatırlatan Kishida da, "Tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduk" diye konuştu.

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