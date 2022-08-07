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İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları devam ediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, “operasyon haftasına” hazır olduklarını belirterek, Gazze Şeridi’ne iki günde 160 roket fırlatıldığını duyurdu.

7.8.2022

İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları devam ediyor
İSRAİL, Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Aclin bölgesini vurdu. Önceki günden beri devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İsrail, önceki gün Gazze Şeridi'nde başlattığı "Şafak Vakti" operasyonunun 2'nci gününde sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ediyor.
İSRAİL savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Şeyh Aclin bölgesine hava saldırısı düzenledi. İbrahim Hamdan Shamlakh'a ait 3 katlı bir binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail tarafından dün başlatılan saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.
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