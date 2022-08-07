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Yangına koşan itfaiyecinin gittiği evde çocukları öldü

7.8.2022

Yangına koşan itfaiyecinin gittiği evde çocukları öldü
ABD'NİN Pensilvanya eyaletine bağlı Nescopeck bölgesindeki bir evde cuma günü yerel saatle 02.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evdeki 3 kişi alevlerden kaçmayı başarırken, 3'ü çocuk toplam 10 kişi ise hayatını kaybetti. Söndürme çalışmalarına gelen itfaiyeci Harold Baker ise olay yerine geldiğinde yanan evin akrabalarına ait olduğunu fark etti. Baker yangında yaşamını yitirenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç çocuk ve diğer iki akrabası olduğunu, çocuklarının teyzelerinin evini ziyaret ettiklerini söyledi.
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