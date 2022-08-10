Trump’ın evine FBI baskını

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da bulunan evinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldığını duyurdu. Trump yaşanan durumu 'ulus için karanlık zamanlar' olarak nitelendirirken, daha önce bir ABD Başkanının böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını vurguladı.

"KASAMA BİLE EL KOYDULAR"

Evine yapılan baskının 'gerekli' ve 'uygun' olmadığını söyleyen Trump, "Böyle bir saldırı ancak 3'üncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Bu, savcılığın görevi kötüye kullanması, adalet sisteminin bir silaha çevrilmesi ve 2024'te başkanlığa aday olmamı umutsuzca istemeyen radikal sol Demokratların saldırısıdır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Trump, FBI'ın, evinde bulunan bir kasaya da eriştiğini söyleyerek ilgili baskını, 1972-1974 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon yönetimi sırasında yaşanan 'Watergate' skandalına benzetti. Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın evine yönelik gerçekleştirilen FBI aramasının, Trump'ın başkanlığı kaybettikten sonra Florida'daki evine getirmiş olabileceği gizli belgeler de dahil olmak üzere başkanlık belgeleriyle ilgili soruşturmanın bir parçası olduğu ifade edildi.