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Fransız futbolcu Pogba’dan Gazze paylaşımı

11.8.2022

Fransız futbolcu Pogba’dan Gazze paylaşımı

FRANSIZ milli futbolcu Paul Pogba, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'a transfer olan Pogba, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Gazze'de yaşananları kınadı.

Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru" mesajını yazdı. İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle geçen hafta Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

14'Ü ÇOCUK 44 KİŞİ ÖLDÜ
İSRAİL'İN saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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