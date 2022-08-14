Selman Rüşdi’nin gözünü kaybedebileceği açıklandı

ABD'NİN New York eyaletinde bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'ye (75), saldıranın kimliği açıklandı. Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi'yi biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi.

RÜŞDİ'NİN menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın önceki gün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı. Wylie, "Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuş. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş" ifadelerine yer verdi. 1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

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