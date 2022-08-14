Yunanistan’ın ‘keçi’ inadı başına büyük bela olacak

YUNANİSTAN, Lozan Antlaşması'na göre kesinlikle yerleşimin olmaması, tek bir çivi dahi çakılmasının mümkün olmadığı Bodrum açıklarındaki Keçi Adası'na (Pserimos) gözetleme kulesi yaptı, bayrak dikti. Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım, "Keçi Adası bizim. Yunan'ın oraya bayrak dikmesine gözetleme kulesi yapmasına asla izin verilmemeli. Dışişleri Bakanlığı acilen nota verip o bayrakların indirilmesini sağlamalı" dedi.

KAPTAN LİDERLİK EDİYOR

PSERİMOS kırsalında yaşayanlar, 15 gün önce adanın kayalıklarını Yunan bayraklarıyla doldurmak için kampanya başlattı. Kampanyaya öncülük eden Kaptan Michalis Arvithis, adanın kuzey tarafındaki kayalıklara çıkarak yabani kuş gözlem evi olarak inşa edilen beton bloklara bölgeden geçen tüm gemi ve deniz taşıtlarının görebileceği Yunan bayraklarının dikildiğini duyurdu.

■ ADEM ÜLKER