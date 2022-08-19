Dünya sel felaketleriyle boğuşuyor: 112 ölü, 36 kayıp

DÜNYANIN bir çok ülkesinde yaz mevsimi yaşanmasına rağmen şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Çin'in batısındaki Çinghay eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nehirlerin taştığı, köy ve kasabaların sular altında kaldığı ve heyelanların meydana geldiği sel felaketinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı. Bölgedeki selden 6 bin 200'den fazla kişi etkilenirken, hükümet bölgeye 200 bin kişilik bir kurtarma ekibi ve 160'tan fazla araç gönderdi. İran'da bu ay Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DA BİLANÇO AĞIR

İNSANİ krize dönüşen felakette en büyük kaybın 42 ile Tahran eyaletinde olduğu ifade edildi. Meksika'da da birçok eyalette ev ve işyerlerini su basarken, çok sayıda araç da sel sularında mahsur kaldı. 193 evde hasar oluşurken, mahsur kalan 118 vatandaş kurtarılarak barınaklara yerleştirildi.

İNGİLTERE'DE METRO VE TREN SEFERLERİ İPTAL

Şiddetli yağışlar Avrupa'da da İngiltere ve Fransa'da su baskınlarına yol açtı. İngiltere'nin başkenti Londra da dahil güney bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi. Ülkede yeni bir şiddetli yağış uyarısı daha yapıldı. Fransa'da ise başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, ülkenin güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı.