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ABD’de DEAŞ’ın ‘The Beatles’ grubunun üyesine hapis cezası

21.8.2022

ABD’de DEAŞ’ın ‘The Beatles’ grubunun üyesine hapis cezası
TERÖR örgütü DEAŞ'ın İngiliz aksanları olması nedeniyle "The Beatles" lakabı olan grubunun üyesi El Shafee Elsheikh ABD'de mahkemeye çıktı. Virginia eyaletinde görülen davada, Irak ve Suriye'de çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki Elsheikh, Yargıç TS Ellis tarafından müebbet hapis cezasına çaptırıldı. 4 üyesinden biri daha önce tutuklanan, biri 2015'te dron saldırısında öldürülen grubun üyelerinden Aine Lesley Davis de Türkiye'de tutuklanmıştı.
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