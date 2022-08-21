‘Duş almak yerine bez kullanın’

ALMANYA'DA yaklaşık 11 milyon nüfuslu Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı Winfried Kretschmann, enerji kriziyle ilgili konuştu. Enerji israfını önlemek için aldığı önlemleri dile getiren Kretschmann, "Evimde güneş paneli var. Elektrikli araba kullanıyorum. Kışın evimin sadece 1 odasını ısıtıyorum" dedi.

Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha iyisini yaptığını da savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı. Kretschmann'ın bu sözlerin sosyal medyada tepkiyle karşılandı.