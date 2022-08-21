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İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

21.8.2022

İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İSVEÇ'İN güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi. Polis, saldırının çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.
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