Somali’de otele terör saldırısı: En az 15 ölü

SOMALİ'DE başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, önceki akşam Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurahman Hasan İman'ın da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Otel içerisinde militanların güvenlik güçleriyle çatıştığı aktarılırken, sabah saatlerinde halen çatışma seslerinin geldiği belirtildi. Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu. Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.

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