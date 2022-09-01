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5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya

1.9.2022

5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya
PAKİSTAN'DA 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti. Pakistan'da sağlık uzmanları, selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin gelecek 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanacağı tahmininde bulundu. Selin etkilediği bölgelerde temiz içme suyunun bulunmadığına işaret eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuk ve yetişkinin ölebileceğini aktardı. Uzmanlar, sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerektiğini vurguladı
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