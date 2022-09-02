İsrail Suriye’ye üst üste hava saldırıları düzenliyor

İSRAİL ordusu, Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor. Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'nın ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna da hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberde, "İsrail işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Taberba Gölü yönünden Şam kentinin güneydoğusunda bazı noktaları hedef alarak çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenledi" denildi. Saldırıda hangi noktaların hedef alındığı belirtilmezken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

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