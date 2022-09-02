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Meksika’da bir atölyede klor gazı sızıntısı: 2 ölü, 29 yaralı

2.9.2022

Meksika’da bir atölyede klor gazı sızıntısı: 2 ölü, 29 yaralı
MEKSİKA'NIN Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde bir demir atölyesinde bulunan eski bir gaz tüpünde klor gazı sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise gazdan zehirlendi. Zehirlenenler arasında 5 çocuk, 2 sağlık görevlisi, 1 itfaiyeci ve 1 polisin bulunduğu aktarıldı. Olayın meydana geldiği atölyenin yakınındaki alışveriş merkezinde bulunan 700 kişi ile çevredeki evlerde yaşayan 350 sakinin güvenlik sebebiyle tahliye edildiği öğrenildi.
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