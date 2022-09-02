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Haberler Dış Haberler Musul’da enkaz altlarında insan kalıntıları bulundu

Musul’da enkaz altlarında insan kalıntıları bulundu

2.9.2022

Musul’da enkaz altlarında insan kalıntıları bulundu
IRAK Sivil Savunma Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonunda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.
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