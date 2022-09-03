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Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner’e suikast girişimi

3.9.2022

Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner’e suikast girişimi
ARJANTİN Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a evinin önünde suikast girişiminde bulunuldu. Alınan bilgiye göre, savcılığın 12 yıl hapis ve yolsuzluk iddiasıyla kamu görevinden men edilmesini talep ettiği Kirchner, Recoleta semtindeki evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada kalabalıktan biri Kirchner'e silah doğrulttu. Saldırganın silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı belirtildi. Olayın ardından 35 yaşındaki Fernando Sabag Montiel adlı Brezilya vatandaşı olan saldırgan gözaltına alındı.
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