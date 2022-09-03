‘Pakistan ile kardeşlik köprüsü kurduk’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki heyet, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a giderek çeşitli temaslarda bulundu. Soylu ve Kurum, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkanlığında Sel Afeti Sonrası Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burda konuşan Soylu, "İlk günden itibaren hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk. 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti, 3'üncü tren hazırlanıyor. 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi, malzemeler ve yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı" dedi. Bakan Kurum da, "Rengimiz ve dilimiz ayrı da olsa gönlümüz bir, kalbimiz bir" açıklamasını yaptı. Şahbaz Şerif ise, "Türk halkı her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" diyerek teşekkürlerini iletti.

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