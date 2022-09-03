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The Economist dergisi Amerika’yı ikiye böldü

3.9.2022

The Economist dergisi Amerika’yı ikiye böldü

İNGİLTERE merkezli The Economist dergisi, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde kabul edilen iki yasaya dikkat çekerek, ABD'nin olası bir bölünmenin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı. Derginin kapağında "Amerika Bölünmüş Devletleri" manşeti, altındaki resimde de üzerindeki sütun ikiye ayrılmış ve bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli yer aldı.

Yazıda, "Kaliforniya'da benzinli otomobil satışı 2035'ten itibaren yasaklandı. Teksas'ta da tecavüz veya ensest istisnası olmaksızın, kadınların kürtaj hakkı yasaklandı. Bunlar önemli bir eğilimin belirtileridir. Bu iki olay ABD'nin bölünmeye yakın olduğunun göstergesi" ifadelerine yer verildi.

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